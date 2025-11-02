وزیر آباد ، گوجرانوالہ کو مزید 100 بسیں دے رہے :وزیر صحت
وزیر آباد،گوجرانوالہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر ،سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر صحت و بہبودآبادی خواجہ عمران نذیر نے سول ہسپتال کا دورہ کیا ،اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، ڈاکٹر فرجاد احمد بٹ،عبد الشکور،ایم ایس ڈاکٹرنعیم اللہ گھمن،ناصر محمود اللہ والے ودیگر ہمراہ تھے ۔
خواجہ عمران نذیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیرآباد اور گوجرانوالہ میں صحت اور ڈویلپمنٹ کے حوالے سے خوشگوار تبدیلیاں آ رہی ہیں،گرین بسیں وزیرآباد کو مریم نواز نے تحفہ کے طور پر دی ہیں،100کے قریب مزید بسیں وزیرآباد اور گوجرانوالہ کو دی جا رہی ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ عملہ صفائی اور سکیورٹی گارڈز کی تنخواہوں کی شکایات کا نوٹس لیا ہے ، تنخواہیں فوری طور پر ادا کی جائیں گی اور قصور واروں کو سزا ملے گی ۔انہوں نے کہا کہ کلینکس آن وہیل پروگرام کے تحت پچھلے ایک سال میں ڈیڑھ کروڑ افراد کا علاج ان کی دہلیز پر کیا جا چکا ہے ،مریم نواز کی کارکردگی کا دیگر صوبوں سے موازنہ کریں تو کوئی کپتان چپل بنواتا نظر آ رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ وہ قومی خدمت کر رہے ہیں یہ اب تک کوڑا نہیں اٹھا سکے ۔علاوہ ازیں وزیر صحت نے ڈپٹی کمشنر دفتر گوجرانوالہ میں ڈینگی اور نارکوٹکس کنٹرول کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کی، انہوں نے کہا کہ ڈینگی کی وبا کی روک تھام کیلئے مزید اور قابل تقلید اقدامات کئے جائیں۔ وزیر صحت نے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ الیکٹرو بس میں سفر کیا ، شہریوں میں گل مل گئے ۔