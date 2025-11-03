صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ:کبوتروں کی چوری پر جھگڑا،فائرنگ ،5 زخمی

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ:کبوتروں کی چوری پر جھگڑا،فائرنگ ،5 زخمی

دوطرفہ فائرنگ میں زمان ، اسامہ چہل ، عباس ،اعجاز اورابرار کو گو لیاں لگیں

قلعہ دیدار سنگھ (نامہ نگار )نواحی گائوں میں کبوتروں کی چوری کے تنازع پر فائرنگ کے تبادلے میں 5 افراد زخمی ہوگئے ۔ تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی گاؤں چہل کلاں ٹھٹھہ بساؤ کے رہائشی حاجی زمان وغیرہ نے الزام لگایا کہ محمد عباس اور ابرار گروپ نے ہمارے کبوتر چوری کئے ہیں جس پر فریقین کے درمیان تکرار کے بعد لڑائی شدت اختیار کر گئی اود دونوں اطراف سے فائرنگ کی گئی، جس سے حاجی زمان ، اسامہ چہل ،محمد عباس ،اعجاز اورابرار احمد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ، پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آتشزدگی کے2واقعات:ماں بیٹی جھلس کر جاں بحق،200جھگیاں خاکستر

حکومت ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کیلئے فوری اقدامات کرے ، پاسبان

چینی کے سرکاری نرخ 176روپے کلو مقرر

صحافیوں کا تحفظ ہر ممکن یقینی بنایا جائے گا،گورنر

قوانین کی خلاف ورزی پرمزید3283ای چالان

پیپلز پارٹی نے کراچی کو مفتوحہ علاقہ سمجھ لیا، آفاق احمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر