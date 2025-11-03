ملک پر نااہل لوگ فارم47 کی بدولت قابض:اسلم گھمن
ریت مافیا زمینیں برباد کر رہا ، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی :رہنما پی ٹی آئی
سمبڑیال (نامہ نگار)پی ٹی آئی ایم این اے بریگیڈئیر(ر)اسلم گھمن،ضلعی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سیالکوٹ وسابق ایم پی اے عظیم نوری گھمن نے بیرسٹر ملک غیاث جمشید اور معززین علاقہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ ملک پر نااہل لوگ فارم47 کی بدولت قابض ہیں اورمختلف مافیاز کو سپورٹ کررہے ہیں، سمبڑیال اورعلاقہ بیلہ میں مافیا دریائی ریت حکومتی سرپرستی میں دن رات 50,50 فٹ ڈرل کے ذریعے گہرائی کر کے نکال رہا ہے اوراربوں روپے کمارہا ہے ، پانچ سال بعد یہی مافیاان کو ووٹ خرید کر بھی دے گا ،دراصل مسلم لیگ (ن)سیاسی جماعت نہیں مافیا ہے ۔
گندم، آٹا،ریت،سیمنٹ،ادویات، کھاد، بیج سمیت لوکل ڈویلپمنٹ،ٹھیکے ،تھانے کچہریوں میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں جن کوہم مافیا کہتے ہیں ان کی مٹھی میں(ن)لیگ کی جان ہے یہ ان کے اقتدار میں ان چیزوں سے پیسے کماتے ہیں اورپھر ان پر لگاتے ہیں اب ریت نکالنے اوربیچنے والا مافیا ایک زور آور مافیا ہے جسے کوئی خطرہ نہیں لوگوں کی زمینیں برباد کررہے ہیں پیسہ کمارہے ہیں لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی ، ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہر وہ بندہ جو مافیا ہے ،سچ کا مخالف اورنظام کا حامی ہے وہ عمران خان کا مخالف ہے ،پنجاب کا کسان رورہا ہے سیلاب زدگان کو کچھ ملا نہیں پھر بھی ٹماٹر 700روپے کلو اورسیب 200روپے کلو بکے ہیں۔ ۔