صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:گرڈ سٹیشن پر اہلکاروں نے گھاس کو آگ لگا دی

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:گرڈ سٹیشن پر اہلکاروں نے گھاس کو آگ لگا دی

سموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کیلئے پنجاب حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی سیالکوٹ پسرور چائنہ چوک گرڈ سٹیشن نمبر 2 پر آگ لگا دی گئی۔ واپڈاگرڈ سٹیشن نمبر دو پر مبینہ طور پر اہلکاروں نے خود ہی آگ لگا دی جس سے دھو یں اور سموگ نے فضا کو آلودہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق متعلقہ اہلکاروں نے خود ہی گرڈ سٹیشن کے قریب فالتو سامان اور گھاس کو آگ لگا دی جس سے دھوئیں نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔

واضح رہے کہ حکومتِ پنجاب نے سموگ کے تدارک کیلئے کھلے میدان میں آگ لگانے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے لیکن متعلقہ محکموں کے اہلکار ہی ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔سموگ اور دھوئیں کے باعث فضا میں آلودگی کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے جس سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت

ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ

گندم اگاؤ مہم: جدید زرعی طریقوں کیلئے جامع حکمتِ عملی تیار

اے سی صدف کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن،زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹہ مسمار

کسی منصوبے میں سستی برداشت نہیں کی جائیگی :راجہ جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر