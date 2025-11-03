سیالکوٹ:گرڈ سٹیشن پر اہلکاروں نے گھاس کو آگ لگا دی
سموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کیلئے پنجاب حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )حکومت پنجاب کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی سیالکوٹ پسرور چائنہ چوک گرڈ سٹیشن نمبر 2 پر آگ لگا دی گئی۔ واپڈاگرڈ سٹیشن نمبر دو پر مبینہ طور پر اہلکاروں نے خود ہی آگ لگا دی جس سے دھو یں اور سموگ نے فضا کو آلودہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق متعلقہ اہلکاروں نے خود ہی گرڈ سٹیشن کے قریب فالتو سامان اور گھاس کو آگ لگا دی جس سے دھوئیں نے پورے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔
واضح رہے کہ حکومتِ پنجاب نے سموگ کے تدارک کیلئے کھلے میدان میں آگ لگانے پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے لیکن متعلقہ محکموں کے اہلکار ہی ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔سموگ اور دھوئیں کے باعث فضا میں آلودگی کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے جس سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے ۔