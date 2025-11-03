لالہ موسیٰ :رحمانیہ کے علاقہ سے خاتون کی جلی لاش برآمد
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )تھانہ رحمانیہ کے علاقہ سے خاتون کی جلی ہوئی لاش ملی ہے ، ٹبہ بوٹے شاہ کے قریب بھمبر نالہ سے لاش دیکھ کر لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر تفتیش شروع کردی۔پولیس کے مطابق خاتون کر تشدد کرکے قتل کے بعد لاش کو جلایا گیا ہے ، پو لیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی ۔
