خواجہ محمد معصومؒ موہری شریف کے دربار پرترقیاتی منصوبے کا آغاز
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر) خواجہ محمد معصومؒ موہری شریف گجرات کے عرس پردربار شریف کے ترقیاتی منصوبے کا آغاز ہو گیا ، سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضابخاری نے افتتاح کیا۔سیکرٹری اوقاف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے ویژن کی روشنی میں ماڈل شرائنز کی تشکیل کا خواب شرمندہ تعبیرکردیا۔
انہوں نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین کی ترویج وقت کی اہم ضرورت ہے ، مذہبی اشتعال انگیزی کی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ۔ڈاکٹر طاہررضا بخاری نے کہا کہ لائبریری ہال، زائرین کیلئے کمر وں و برآمدوں کی تعمیرنو اور دربار کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔