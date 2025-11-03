تتلے عالی :وارداتوں میں شہری رقم موبائل فون ودیگر اشیا سے محرو م
تتلے عالی(نامہ نگار )ڈکیتی وچوری کی وارداتوں میں شہری رقم ،موبائل فون ودیگر اشیا سے محرو م ہو گئے ۔بڈھا گورائیہ میں لفٹ دینے والے موٹر سائیکل سوار نے غلام مدثر سے 2500 روپے اور رینجر سروس کارڈ چھین لیا۔۔۔
عبداﷲ پور کے قریب دو موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکوؤں نے گوجرانوالہ کے زنیر الحسن، اس کے دوست مبین سے 20ہزار روپے اور موبائل فون چھین لئے ،کوٹلی منسو کے قریب بغیر نمبر موٹر سائیکل سوار د وڈاکوؤں نے پٹواری اعجاز احمد اور ا س کے ساتھی محمد احمد سے 62 ہزار500روپے چھین لئے اورفرار ہو گئے ، ہردواودھے میں سجاد احمد کی موٹر سائیکل نمبر جی اے جے 9776گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔