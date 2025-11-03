گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول لال کرتی آؤٹ سورس کے بعد مثالی ادارہ بن گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول لال کرتی آؤٹ سورس ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے و ژن کے مطابق مثالی تعلیمی ادارہ بن گیا ۔ سی ای او ایجوکیشن مجاہد علوی نے بتایا کہ۔۔۔
یہ سکول ملک جرار اعوان کو آؤٹ سورس کیا گیا تھا اور انہوں نے سکول کی بہتری کیلئے 85 لاکھ روپے خرچ کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سکول انتظامیہ کی جانب سے طلبہ کو تمام ضروری سامان بیگ، سٹیشنری وغیرہ فراہم کیا جاتا ہے اور دوپہر کا کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ طلبہ بھرپور توانائی کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔