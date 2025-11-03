جانوروں کی جینیاتی بہتری کیلئے سیمین کی رعایتی نرخوں پر فراہمی شروع
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )کم پیداواری صلاحیت رکھنے والے جانوروں کی جینیاتی بہتری کیلئے محکمہ لائیوسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ سیالکوٹ نے کسانوں کو فریزرین اور بریکسن سیمین رعایتی نرخوں پر فراہمی کا سلسلہ ضلع بھر میں 36 ویٹرنری علاج گا ہوں میں شروع کر دیا ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تنویر کے مطابق فریزرین سیمین کی قیمت 150 روپے جبکہ بریکسن سیمین کی قیمت 500 روپے مقرر کی گئی ہے ۔
