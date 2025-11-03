صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد میں نو مبر کے دوران بجلی کی بندش کا شیڈول

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد میں نو مبر کے دوران بجلی کی بندش کا شیڈول

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )گیپکو سب ڈویژن نمبر2کی پریس ریلیز کے مطابق ضروری مرمت کے سلسلہ میں ساگر فیڈر، مجاہد، گڑھی اعوان، شاہ جمال، بوئیکی، حسین پورہ ، پیر کوٹ ، کسوکی، گوجرانوالہ روڈ، خانپورہ، علی پورروڈ ، مکہ ٹاؤن، ڈسٹرکٹ کمپلیکس، بھون ،کوٹ حسن خان ،خنجر، چک غازی۔۔۔

جیدکے کی بجلی 5,8,12,15,19 ,22,26,29نومبر کو صبح آٹھ بجے سے دوپہر دوبجے تک بندرہے گی جبکہ جگانوالہ ، ٹیولب سٹی، حسن ٹاؤن، ڈی ایچ کیو، مغل پورہ ، فاروق اعظم ، راجہ چوک، ڈسٹرکٹ جیل ،مڑھ چٹھہ اور کوٹ مبارک فیڈرز کی بجلی 4,11,18,28نومبر کو صبح آٹھ بجے سے دوپہر دوبجے تک بندرہے گی۔

 

