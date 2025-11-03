ڈسکہ اور نواح میں چکن مافیا کی لوٹ مار، شہری پر یشان
وزن میں گھپلے اور اداروں کی پراسرار خاموشی،متاثرین کا فوری اصلاح کا مطالبہ
ڈسکہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردو نواح میں چکن مافیا کی لوٹ مار، وزن میں گھپلے اور اداروں کی پراسرار خاموشی، شہریوں کیلئے پریشانی میں مبتلا ہوگئے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار گوشت مہنگا ہی نہیں دے رہے کم بھی تول رہے ہیں اور متعلقہ ادارے سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کئے بیٹھے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چند سال قبل مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ سے وہ اہم نوٹ خاموشی سے غائب کر دیا گیاجس میں واضح لکھا تھا کہ برائلر گوشت میں چونچ اور دانے والا پوٹہ شامل نہیں ہوگا جبکہ کلیجی اور صاف پوٹہ وزن میں شامل ہوگا۔
اکثر دکاندار صارفین کو ایک کلو کے بجائے صرف 900 گرام گوشت تول کر دیتے ہیں اور صفائی کے نام پر وزن مزید کم ہو جاتا ہے ، یوں شہریوں کی جیب پر روزانہ ڈاکہ پڑ رہا ہے ۔دوسری جانب پنجاب کے دیگر اضلاع میں یہ اصول آج بھی لاگو ہیں جہاں خریداروں کو چونچ اور پوٹہ کے بغیر گوشت فراہم کیا جاتا ہے اور وزن میں شفافیت برقرار ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت تمام اضلاع میں گوشت کے نرخ نامے اور وزن کے اصول یکساں کرے تاکہ کوئی بھی خریدار کسی ضلع میں کم وزن یا زیادہ قیمت کا شکار نہ ہو۔