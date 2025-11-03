اعظم نذیر تارڑ ، احسن بھون کے امیدوار آبائی ضلع سے ہار گئے
پنجاب بار کو نسل کیلئے پی ٹی آئی کے امیدوار شعیب بھٹی ایڈووکیٹ نے میدان مار لیا
پنڈی بھٹیاں (نامہ نگار )وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وکلا کے ایک گروپ کی قیادت کرنے والے رہنما چودھری احسن بھون کے امیدوار پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں آ بائی ضلع کی واحد سیٹ پر بھی الیکشن ہار گئے جبکہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار نے میدان مار لیا ۔ پنجاب بار کے انتخابات میں حافظ آباد کی سیٹ کے لئے 4امیدواروں نے الیکشن میں حصہ لیا ۔
ضلع کے پولنگ سٹیشنز سے پی ٹی آئی کے امیدوار شعیب بھٹی ایڈووکیٹ نے 636جبکہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون ایڈووکیٹ کے حمایت یافتہ صفوان بھٹی ایڈووکیٹ نے 290 ووٹ حاصل کئے جبکہ دیگر دو امیدواروں جن میں سابق صدر ڈسٹرکٹ بار امان اللہ سندھو ایڈووکیٹ نے 166 جبکہ سابق ممبر پنجاب بار کونسل فاروق کھوکھر ایڈووکیٹ نے 167ووٹ حاصل کئے ۔ اس طرح پی ٹی آئی کے امیدوار شعیب بھٹی ایڈووکیٹ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرکے حکومتی امیدوار کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا ۔