حافظ آباد:دھواں چھوڑنے پر 3 بھٹے سیل ، 3 مسمار

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ضلعی انتظامیہ کی جانب سے فصلوں کی باقیات جلانے ،دھواں چھوڑنے والے بھٹوں،فیکٹریوں اور ٹرانسپورٹرز کو مجموعی طور پر 41 لاکھ روپے جرمانہ،7زمینداروں کے خلاف مقدمات درج کرائے گئے ۔دھواں چھوڑنے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 3 بھٹے سیل اور 3کو مسمار کر دیا گیا۔

