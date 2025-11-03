صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں میں جدید مشینری اور آلات کی عدم فراہمی

  • گوجرانوالہ
ہسپتالوں میں جدید مشینری اور آلات کی عدم فراہمی

دونوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کے تناسب سے سہولیا ت اور عملہ کم

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)حکومتی دعوئوں کے باوجود گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں میں جدید مشینری اور آلات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جاسکی ،ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں خطیر فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سی ٹی سکین مشین ،پی سی آر لیبارٹریاں ،آتھوپیڈک وارڈز اور ریڈیالوجی شعبہ کا فقدان برقرار رہا۔گوجرانوالہ شہر اور ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کیلئے دو ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال قائم ہوگئے لیکن عوامی تناسب کے مطابق طبی سہولیات اور ڈاکٹروپیرا میڈیکل عملہ بھی کم ہے جبکہ متعدد ہسپتالوں میں میڈیکل سپیشلسٹ اور دیگر ماہرین امراض کی سیٹیں بھی خالی پڑی ہیں اور وارڈز کی کمی کا سامنا ہے ،

سہولیات کے فقدان اور بروقت علاج نہ ملنے کے باعث متعدد مریض صحت یاب نہ ہوسکے ۔ دوسری جانب میڈیکل کالج ہسپتال اور اندرون شہر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں متعدد شعبہ جات تقسیم کرد ئیے گئے اور مریض ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جانے پر مجبور ہیں ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ ڈویژن میں قائم ضلعی وتحصیل ہسپتالوں میں سی ٹی سکین مشینوں کی تنصیب کو یقینی بنانے کا حکم دیاتھا لیکن صرف ڈی ایچ کیو ہسپتال اور کامونکی میں سی ٹی سکین مشین مہیا ہوسکی اس کے علاوہ الٹراساؤنڈ،پی سی آر لیب ،ریڈیالوجی شعبہ ،آتھوپیڈک وارڈ سمیت دیگر ایکوپمنٹ کی کمی بھی دور نہ ہوسکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو:سہولتوں اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے جدید نظام فعال

ویمن یونیورسٹی میں’’تشدد پسندی کے سدِباب‘‘ پر آگاہی لیکچر

حکومت زرعی شعبے کے فروغ کیلئے مخلص نہیں، کسان اتحاد

ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ عالمی سیرت النبیؐ کانفرنس شروع

گند م کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمینار کا انعقاد

مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر