ہسپتالوں میں جدید مشینری اور آلات کی عدم فراہمی
دونوں ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کے تناسب سے سہولیا ت اور عملہ کم
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)حکومتی دعوئوں کے باوجود گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں میں جدید مشینری اور آلات کی فراہمی یقینی نہ بنائی جاسکی ،ٹی ایچ کیو ہسپتالوں میں خطیر فنڈز فراہم کرنے کے باوجود سی ٹی سکین مشین ،پی سی آر لیبارٹریاں ،آتھوپیڈک وارڈز اور ریڈیالوجی شعبہ کا فقدان برقرار رہا۔گوجرانوالہ شہر اور ملحقہ آبادیوں کے مکینوں کیلئے دو ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال قائم ہوگئے لیکن عوامی تناسب کے مطابق طبی سہولیات اور ڈاکٹروپیرا میڈیکل عملہ بھی کم ہے جبکہ متعدد ہسپتالوں میں میڈیکل سپیشلسٹ اور دیگر ماہرین امراض کی سیٹیں بھی خالی پڑی ہیں اور وارڈز کی کمی کا سامنا ہے ،
سہولیات کے فقدان اور بروقت علاج نہ ملنے کے باعث متعدد مریض صحت یاب نہ ہوسکے ۔ دوسری جانب میڈیکل کالج ہسپتال اور اندرون شہر ڈی ایچ کیو ہسپتال میں متعدد شعبہ جات تقسیم کرد ئیے گئے اور مریض ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال جانے پر مجبور ہیں ۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے گوجرانوالہ ڈویژن میں قائم ضلعی وتحصیل ہسپتالوں میں سی ٹی سکین مشینوں کی تنصیب کو یقینی بنانے کا حکم دیاتھا لیکن صرف ڈی ایچ کیو ہسپتال اور کامونکی میں سی ٹی سکین مشین مہیا ہوسکی اس کے علاوہ الٹراساؤنڈ،پی سی آر لیب ،ریڈیالوجی شعبہ ،آتھوپیڈک وارڈ سمیت دیگر ایکوپمنٹ کی کمی بھی دور نہ ہوسکی۔