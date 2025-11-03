تتلے عالی :ایل پی جی کی غیرقانونی دکانوں میں اضافہ
متعدد مقامات پر گنجان آبادیوں میں خفیہ دکانیں،24گھنٹے ریفلنگ ہونے لگی
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی اور نواح میں غیرقانونی ایل پی جی کی دکانوں میں اضافہ،24گھنٹے ریفلنگ ہونے لگی۔تفصیلات کے مطابق متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں غیر قانونی طور پرایل پی جی کی دکانوں میں اضافہ ہو گیا ،متعدد مقامات پر گنجان آبادیوں میں ریفلنگ کیلئے خفیہ دکانیں بھی قائم ہیں ،جہاں گاڑیوں کو اندر کھڑی کے دن رات ریفلنگ کا دھندہ کیا جا رہا ہے ۔
مذکورہ مقامات پرانڈر گراؤنڈ وائرنگ،آگ پر قابو پانے کے آلات،ریت کی بالٹیاں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں اور ریفلنگ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔