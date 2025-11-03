صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیرقانونی دکانوں میں اضافہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :ایل پی جی کی غیرقانونی دکانوں میں اضافہ

متعدد مقامات پر گنجان آبادیوں میں خفیہ دکانیں،24گھنٹے ریفلنگ ہونے لگی

تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی اور نواح میں غیرقانونی ایل پی جی کی دکانوں میں اضافہ،24گھنٹے ریفلنگ ہونے لگی۔تفصیلات کے مطابق متعلقہ اداروں کی مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے تتلے عالی اور نواحی علاقوں میں غیر قانونی طور پرایل پی جی کی دکانوں میں اضافہ ہو گیا ،متعدد مقامات پر گنجان آبادیوں میں ریفلنگ کیلئے خفیہ دکانیں بھی قائم ہیں ،جہاں گاڑیوں کو اندر کھڑی کے دن رات ریفلنگ کا دھندہ کیا جا رہا ہے ۔

مذکورہ مقامات پرانڈر گراؤنڈ وائرنگ،آگ پر قابو پانے کے آلات،ریت کی بالٹیاں سمیت کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کئے گئے ہیں جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے ۔اہل علاقہ نے غیر قانونی ایل پی جی کی دکانوں اور ریفلنگ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت

ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ

گندم اگاؤ مہم: جدید زرعی طریقوں کیلئے جامع حکمتِ عملی تیار

اے سی صدف کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

محکمہ تحفظِ ماحول کا ایکشن،زِگ زَیگ ٹیکنالوجی کے بغیر بھٹہ مسمار

کسی منصوبے میں سستی برداشت نہیں کی جائیگی :راجہ جہانگیر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر