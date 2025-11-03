تھانہ سٹی ڈسکہ :حوالات میں ملزموں سے ملاقات کیلئے خواری
محرر سائلین کیساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نازیبا الفاظ بھی استعمال کرنے لگےسائلین کیساتھ جیسے مرضی بولیں ، پتہ ہے کس کیساتھ کیسا سلوک کرنا ہے :محرر
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)ڈی ایس پی ڈسکہ آفس کیساتھ ملحقہ تھانہ سٹی ڈسکہ کے محرروں نے حوالات میں بند ملزموں کی ملاقات کیلئے آنیوالے سائلین کو خوار کرناشروع کردیا ،محرر سائلین کیساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نازیبا الفاظ بھی بولنے لگے ،محرر سائلین کیساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نازیبا الفاظ کا بھی استعمال کررہے ہیں جس کی وجہ سے تھانہ سٹی ڈسکہ آنیوالے سائلین شرم سار ہوجاتے ہیں۔
سائلین نے بتایاکہ وزیراعلیٰ اور آئی جی پولیس ملازمین کو تھانہ میں آنیوالے سائلین کیساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے ہیں مگر تھانہ سٹی ڈسکہ میں تعینات محرر شمشیر اور مراد نے آئی جی پنجاب کے احکامات کے برعکس چلنا شروع کردیا ، بعض دفعہ تو محرر اپنی عمر سے بڑے افراد اوربزرگوں کوبھی کھری کھری سنا دیتے ہیں جو مایوس واپس چلے جاتے ہیں۔ سائلین نے وزیراعلیٰ ’آئی جی ’آر پی او گوجرانوالہ اور ڈی پی او سیالکوٹ سے مطالبہ کیاہے کہ صورتحال کا نوٹس لیں ۔ رابطہ کرنے پر تھانہ سٹی ڈسکہ کے محرر وں شمشیر اور مراد نے بتایاکہ سائلین کیساتھ جیسے مرضی بولیں ہمیں پتہ ہے کس کیساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ۔