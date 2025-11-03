صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

  گوجرانوالہ
گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

پولی کلینک کا آپریشن تھیٹر بھی بند کر دیا،کیسز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو ارسال

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نورالعین کی ہدایت پر چیف ایگزیکٹیو ہیلتھ ڈاکٹر عطا کی سربراہی میں ڈی ڈی ایچ او تحصیل کھاریاں اور ہیلتھ ٹیم نے یونین کونسل مرزا طاہر، برنالی اور دھوریہ سمیت دیہات ملوانہ، نونوالہ، برنالی اور چک سکندر نمبر 30 میں عطائیت کیخلاف مؤثر کارروائیاں کیں۔ کارروائی کے دوران رحمن کلینک، ملوانہ میں غیر قانونی ایلوپیتھک پریکٹس، استعمال شدہ سرنجز اور ممنوع انجیکشنز کی موجودگی پر کلینک اور میڈیکل سٹور کو سیل کر کے شواہد اکٹھے کر لئے گئے جبکہ کیس پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن لاہور بھجوا دیا گیا۔ آیان میڈیکل سٹور کو بھی ایس او پیز مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔

علی کلینک دھوریہ عطائی چلا رہا تھا، ثبوت ملنے پر کلینک سیل کرتے ہوئے کیس PHC لاہور ارسال کیا گیا۔اسی طرح حبیب ہومیو کلینک، چک سکندر نمبر 30 میں ایک مرد اور خاتون عطائی علاج کرتے پائے گئے ۔ استعمال شدہ سرنجز سمیت غیر قانونی ادویات برآمد ہوئیں جس پر کلینک سیل کر دیا گیا اور شواہد جمع کر کے کیس PHC لاہور بھجوایا جا رہا ہے ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی ٹیم نے دیونہ منڈی میں واقع رمضان اینڈ صفدر پولی کلینک کا معائنہ کیا ، ایس او پیز پورے نہ ہونے پر آپریشن تھیٹر کو سیل کیا گیا۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر وحید کامران نے بتایا کہ کارروائیوں میں مجموعی طور پر5کلینکس و میڈیکل سٹورز کی چیکنگ کی گئی جن میں سے 3 سیل جبکہ ایک کو وارننگ جاری کی گئی۔

 

مزید پڑہیئے

