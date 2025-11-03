گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گیپکو کی ٹیکنیکل ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی جبکہ17 لاکھ سیلاب متاثرہ صارفین کے بل معاف کرد ئیے ،ایک ماہ کے ریلیف کے بعد انہیں بجلی کے بل ارسال کئے جارہے ہیں۔
گیپکوکے ڈائریکٹر کسٹمرسروسز میاں عرفان علی نے بتایا کہ گیپکو حدود میں شامل گجرات ،سیالکوٹ ،نارووال ،پنڈی بھٹیاں اور وزیر آباد کے دیہی اور شہری علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے تھے ،متاثرہ صارفین کاڈیٹا تیار کیا گیا اورمجموعی طور پر17 لاکھ صارفین کو بجلی کے بلوں میں کروڑوں روپے کا ریلیف دیاگیا۔ کمرشل ،زرعی اورگھریلو صارفین سے ایک ماہ کابجلی بل نہیں لیاگیا جبکہ گیپکو کی متاثرہ تنصیبات کوبھی بحال کردیا گیا۔