ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی
کئی سیاسی جماعتیں ناجائر مطالبات منوانے کیلئے کا رکنوں کو تشدد پر اکساتی ہیں
راہوالی (نامہ نگار)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خا ن نے کہا ہے کہ اس وقت ملک انتشار ،تشدد ،جتھوں اور احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا ، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے کئی سیاسی جماعتیں ناجائز مطالبات منوانے کیلئے کارکنوں کو تشدد پر اکسا کر ملکی حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی موجودہ حالات میں اجازت نہیں دی جاسکتی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے راہوالی میں مسلم لیگ ن کی مرکزی جنرل کونسل کے رکن خرم حمید بٹ کے ڈیر ے پر ان کی سالگرہ کی تقریب میں مقامی عہدیدار وں ، ممبران کنٹونمنٹ بورڈ اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔
ملک احمد خان نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کیلئے د ئیے گئے اپنے منشور پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ جمہوریت کی نشو و نما کیلئے جدوجہد کی ، تاریخ گواہ ہے کہ بلدیاتی ادارے جو جمہوریت کی نرسری ہوتے ہیں کے انتخابات بھی ہمیشہ مسلم لیگ ن نے ہی کرائے ہیں اب بھی بلدیاتی اداروں کے کردار کرفعال کرنے ، آئینی و قانونی تحفظ دینے کیلئے مسلم لیگ ن ہی کوشش کررہی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد اندرون ملک ہوں یا بیرونِ ملک سے آنے والے ان سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں کیے جاسکے کیوں کہ وہ ملک و قوم کے دشمن ہیں مذاکرات صرف محب وطن سیاسی جماعتوں سے ہونگے ۔