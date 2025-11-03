صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

  • گوجرانوالہ
شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

مبارک پورہ ، اسلام پورہ، فتح گڑھ، واٹر ورکس، پورن نگر اور دیگر علاقوں میں کوڑا جمع

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، اٹھنے والی بدبو سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ سیالکوٹ اور گردونواح کے مبارک پورہ، میانہ پورہ، اسلام پورہ، فتح گڑھ، واٹر ورکس، پورن نگر، پریم نگر، محمد پورہ، ایبٹ روڈ، خادم علی روڈ، شہاب پورہ، کچا شہاب پورہ، گلشن ٹاؤن، نور پورہ، پکا گڑھا، ماڈل ٹاؤن، حاجی پورہ، امام صاحب، نشاط پارک، ٹبہ ککے زئیاں، نیکاپورہ، کرسچن ٹاؤن، کشمیر روڈ، سردار پورہ، مظفر پور، عدالت گڑھا،

بجلی محلہ، مین بازار، گرین ووڈ سٹریٹ، نہال چند سٹریٹ سمیت 96گلی محلے واسا کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکے ہیں جبکہ شہری سانس ،پیٹ ودیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں عظیم اقبال، عبدالجبار، منیب فاروق، فلک شیر، محمد حمزہ، عبدالحنان، میاں احسن، نوریز خان، عمران احمد، محمد اقبال، وسیم خان، نوید علی ودیگر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق، کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مسائل کا حل قرآن کی تعلیمات میں مضمر،ڈاکٹر حسن محی الدین

عوام فرسودہ، ناکارہ نظام سے تنگ آچکے،طارق سلیم

مہاجرین کی نشستیں کسی صورت ختم نہیں کرنے دینگے،سردار عتیق

دسویں نیشنل زیتون فیسٹیول کا آغاز

زیرتفتیش مقدمات کو میرٹ پر یکسو کیا جائے،آئی جی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری،درخواستوں پر احکامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر