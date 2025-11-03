شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان
مبارک پورہ ، اسلام پورہ، فتح گڑھ، واٹر ورکس، پورن نگر اور دیگر علاقوں میں کوڑا جمع
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، اٹھنے والی بدبو سے سانس لینا دشوار ہو گیا۔ سیالکوٹ اور گردونواح کے مبارک پورہ، میانہ پورہ، اسلام پورہ، فتح گڑھ، واٹر ورکس، پورن نگر، پریم نگر، محمد پورہ، ایبٹ روڈ، خادم علی روڈ، شہاب پورہ، کچا شہاب پورہ، گلشن ٹاؤن، نور پورہ، پکا گڑھا، ماڈل ٹاؤن، حاجی پورہ، امام صاحب، نشاط پارک، ٹبہ ککے زئیاں، نیکاپورہ، کرسچن ٹاؤن، کشمیر روڈ، سردار پورہ، مظفر پور، عدالت گڑھا،
بجلی محلہ، مین بازار، گرین ووڈ سٹریٹ، نہال چند سٹریٹ سمیت 96گلی محلے واسا کی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے کچرا کنڈی میں تبدیل ہوچکے ہیں جبکہ شہری سانس ،پیٹ ودیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہریوں عظیم اقبال، عبدالجبار، منیب فاروق، فلک شیر، محمد حمزہ، عبدالحنان، میاں احسن، نوریز خان، عمران احمد، محمد اقبال، وسیم خان، نوید علی ودیگر نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق، کمشنر گوجرانوالہ سید نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔