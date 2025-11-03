کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر،نیوز رپورٹر)کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شیرازی نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں کھیلوں کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے کھیل نہ صرف نوجوانوں کی جسمانی و ذہنی تربیت کا بہترین ذریعہ ہیں بلکہ ان میں نظم و ضبط، محنت اور ٹیم ورک کا جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں۔
ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وفد میں پیٹرن ان چیف طارق احسان ملک ،صدر گوجرانوالہ ڈویژن وسیم رضا،سیکرٹری جنرل محمد دلاور، کوچ جمال بٹ، حاجی ظفر اللہ سمیت دیگر شامل تھے ۔ اس موقع پر کمشنر نے نوجوان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ایک لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔