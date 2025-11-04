صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ، ڈسکہ، سمبڑیال اور پسرور میں سموگ آگاہی واکس

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)سموگ آگاہی مہم کے حوالے سے سیالکوٹ، ڈسکہ، سمبڑیال اور پسرور کے شہری اور دیہی علاقوں میں مختلف تعلیمی اداروں میں سموگ آگاہی واکس اور کلاس روم سیشنز منعقد کئے گئے۔

 ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے کہا کہ تعلیمی اداروں کا مقصد طلبہ و طالبات کو سموگ کے مضر اثرات سے آگاہ کرنا اور ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے مثبت رویوں کو فروغ دینا تھا، انہوں نے شہریوں سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب صاف اور صحت مند سیالکوٹ کیلئے کردار ادا کریں گے۔

