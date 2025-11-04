صوبائی محتسب کے ایڈوائزر کیپٹن (ر)عطا محمد کی سیالکوٹ میں کھلی کچہری
سیالکوٹ(نمائندہ دنیا)صوبائی محتسب پنجاب کے ایڈوائزر کیپٹن (ر)عطا محمد خان نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس سیالکوٹ میں کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
عوام کو فوری انصاف کی فراہمی اور سرکاری اداروں میں شفافیت کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے ، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں ،کھلی کچہری میں شہریوں نے محکموں سے متعلق شکایات پیش کیں جنہیں سننے کے بعد ایڈوائزر نے موقع پر متعلقہ حکام کو احکامات جاری کئے اور متعدد شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا۔