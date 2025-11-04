علی پور :مقتول رکشہ ڈرائیور کی قبر کشائی ،میت ورثا کے حوالے
عبداللہ 12 روز قبل اغوا،رکشہ چھین کر قتل کر دیا ،ملزم امانت نے اعتراف جرم کر لیا
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر )اغوا کے بعد قتل ہونے والے 18 سالہ رکشہ ڈرائیور کی قبر کشائی کی گئی، 12 روز بعد مقتول کی میت لواحقین کے حوالے کی گئی، جسے علی پور چٹھہ کے مرکزی قبرستان میں سپردِ خاک کر دیا گیا۔ علی پور چٹھہ کے کالج روڈ کا رہائشی 18 سالہ عبداللہ الرحمن 22 اکتوبر کو مدینہ چوک سے رکشہ سمیت اغوا ہو گیا تھا۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ حافظ آباد کے رہائشی امانت نے رکشہ چھیننے کی نیت سے عبداللہ کو بے دردی سے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی ،ملزم رکشہ فروخت کرتے پکڑا گیا،دورانِ تفتیش ملزم نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ لاش تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں کی چوکی کوٹ نکا کی حدود میں ملی تھی جسے ابتدائی طور پر لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا گیا تھا۔گزشتہ روز مجسٹریٹ حافظ آباد کی نگرانی میں قبر کشائی عمل میں لائی گئی، ڈی این اے میچ ہونے کے بعد میت ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ مقتول کے والد عنصر اقبال کا کہنا ہے کہ میرے لختِ جگر کو ظالموں نے بے دردی سے قتل کر دیا، قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے ۔