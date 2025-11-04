صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کالمسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوآرڈی نیشن شفیق احمد نے پاکستان کالمسٹ ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔

گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس ہال میں تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عبدالماجد حمید المشرقی نے کہا صحافت اور قلم کی دنیا میں مثبت سوچ اور اخلاقی قدریں ہی اصل کامیابی کی ضمانت ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کوآرڈی نیشن نے کہا کہ صحافیوں کو متحد ہو کر شہر کے مسائل کے حل کیلئے کام کرنا چاہیے ۔ انہوں نے کہا کہ صحافی ریاست کا چوتھا ستون ہیں اورپاکستان میں صحافیوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔

