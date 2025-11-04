وزیرآباد:اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ ذبح خانہ ، ڈاکٹر کی غیر موجود گی پر ناراض
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیر زادہ نے فروٹ منڈی اور ذبح خانے کا معائنہ کیا۔
فروٹ منڈی مین ریٹ لسٹیں چیک کیں اورصفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کی،ذبح خانے میں ڈاکٹر کی غیر موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غیر حاضری لگا دی ۔اسسٹنٹ کمشنرجواد حسین پیر زادہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریٹ لسٹ آنے سے پہلے کوئی آڑھتی اشیا فروخت نہیں کرے گا۔ اگر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ کیا گیا تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔