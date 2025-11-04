صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ ذبح خانہ ، ڈاکٹر کی غیر موجود گی پر ناراض

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:اسسٹنٹ کمشنر کا دورہ ذبح خانہ ، ڈاکٹر کی غیر موجود گی پر ناراض

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر وزیر آباد جواد حسین پیر زادہ نے فروٹ منڈی اور ذبح خانے کا معائنہ کیا۔

فروٹ منڈی مین ریٹ لسٹیں چیک کیں اورصفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا اور انتظامات بہتر کرنے کی ہدایت کی،ذبح خانے میں ڈاکٹر کی غیر موجودگی پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے غیر حاضری لگا دی ۔اسسٹنٹ کمشنرجواد حسین پیر زادہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ریٹ لسٹ آنے سے پہلے کوئی آڑھتی اشیا فروخت نہیں کرے گا۔ اگر صفائی ستھرائی کا نظام بہتر نہ کیا گیا تو سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس