کوٹلی ریت والی کے قریب ڈاکو ناکہ، کئی راہگیر لٹ گئے
لدھیوالہ راجباہ کے قریب 3 ڈاکوؤں نے ذیشان سے موٹر سائیکل اور رقم چھین لی
لدھیوالہ وڑائچ،عالم چوک (نامہ نگار، نمائندہ خصوصی )کوٹلی ریت والی کے قریب ڈاکو ناکہ، شہریوں سے موبائل فون اور رقم لوٹ لی گئی، دیگر وارداتوں میں شہری طلائی زیورات موٹر سائیکل موبائل اور رقم سے محروم ہو گئے ۔ بتایا گیا ہے کہ کوٹلی ریت والی کے قریب موٹر سائیکل سوار3 ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر راہگیروں عبدالرحمن سے 27 ہزار ، عظیم سے 15 ہزار اور ابوبکر سے موبائل فون اور 7800روپے لوٹ لئے ۔حافظ آباد روڈ پر لدھیوالہ راجباہ کے قریب 3 ڈاکوؤں نے ذیشان سے موٹر سائیکل اور ہزاروں روپے ،حافظ آباد روڈ پر قاضی کوٹ کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے اعتزاز سے 18 روپے اور موبائل فون چھین لیا۔قاضی کوٹ کے قریب ہی دو ڈاکوؤں نے ثنا اﷲ سے موبائل فون اور 5 ہزار روپے اورافضل سے 10 ہزار روپے چھین لئے ۔ ہردو پور کے قریب 2موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے محمد عباس کو روک کر موٹر سائیکل، 2موبائل اور ہزاروں روپے لوٹ لئے ، تھانہ لدھیوالہ ہی کے علاقے کوٹ شیرا کے رہائشی ابو بکر کے گھر کا تالا توڑ کر چور طلائی زیورات 50 ہزار روپے اور قیمتی ملبوسات چوری کر کے لے گئے ۔