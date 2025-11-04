موسم تبدیلی کے باوجود ڈینگی افزائش پر قابو نہ پایا جاسکا
تعلیمی ادارے ،قبرستان ،پارک ،ٹائر شاپس ، ڈینگی کے حوالے سے خطرناک قرار
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)موسم کی تبدیلی کے باوجود ڈینگی کی افزائش پر قابو نہ پایا جاسکا۔ گوجرانوالہ ضلع کے تعلیمی ادارے ،قبرستان ،پارک ،ٹائر شاپس ،سرامکس فیکٹریاں ڈینگی کے حوالے سے خطرناک قرار دیدی گئیں، رواں سیزن میں ڈینگی کے 1120 لاروے برآمد ہونے پر محکمہ صحت نے انسداد ڈینگی سرگرمیاں تیز کردیں ، رواں ڈینگی سیزن میں 700سے زائد شہری مرض کا شکارہوئے تاہم موسم تبدیل ہونے کے باوجود ان مقامات پر ڈینگی ٹیمیں مانیٹرنگ کیلئے مقررکردی گئیں، پنجاب کے دیگر اضلاع کی نسبت گوجرانوالہ ضلع میں چند ماہ کے دوران ریکارڈ ڈینگی لاروے برآمد ہوئے ڈینگی ٹیموں کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی، ضلع کو ڈینگی کی افزائش کے حوالے سے خطرناک قرار دیا گیا، حالیہ دنوں شہر بھر میں ڈینگی ’ملیریا مچھروں کی بہتات سے خوفناک بیماریاں پھیل گئیں ۔ ذرائع کے مطابق ہیلتھ اتھارٹی نے پارکس،قبرستان ،سرامکس مارکیٹوں، سرکاری دفاتر ،ٹائر شاپس اور ہوٹل وغیرہ کو ڈینگی کی افزائش کیلئے خطرناک قرار دیتے ہوئے ٹیموں کو 24 گھنٹے بعد سروی لینس کرنے کا حکم دیا۔