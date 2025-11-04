گجرات:اسسٹنٹ کمشنر کا شاہین چوک پل کا دورہ،رکاوٹیں ہٹاکر ٹریفک بحال
گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے سرگودھا روڈ پر واقع شاہین چوک پل کا دورہ کیا اور ماڈل ریڑھی بازار کا جائزہ لیا۔
انہوں نے سڑک کنارے کھڑی ریڑھیوں اور رکشوں کو ہٹا کر ٹریفک کی روانی بحال کرائی۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنائے جائیں اور ریڑھی بانوں کو منظم انداز میں مختص کردہ جگہ پر سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ شہریوں کو شاپنگ کے لیے ایک خوشگوار اور آسان ماحول میسر آ سکے۔