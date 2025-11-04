صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات:اسسٹنٹ کمشنر کا شاہین چوک پل کا دورہ،رکاوٹیں ہٹاکر ٹریفک بحال

  • گوجرانوالہ
گجرات:اسسٹنٹ کمشنر کا شاہین چوک پل کا دورہ،رکاوٹیں ہٹاکر ٹریفک بحال

گجرات(سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر عبدالقدیر زرکون نے سرگودھا روڈ پر واقع شاہین چوک پل کا دورہ کیا اور ماڈل ریڑھی بازار کا جائزہ لیا۔

انہوں نے سڑک کنارے کھڑی ریڑھیوں اور رکشوں کو ہٹا کر ٹریفک کی روانی بحال کرائی۔انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنائے جائیں اور ریڑھی بانوں کو منظم انداز میں مختص کردہ جگہ پر سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ شہریوں کو شاپنگ کے لیے ایک خوشگوار اور آسان ماحول میسر آ سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس