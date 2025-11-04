خاتون ٹیچر کارولز کے برعکس تبادلہ،ہوم سٹیشن پر تعینات کیا جائے :تنظیم اساتذہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر )پنجاب بھر میں اساتذہ کے ساتھ ریشنلائزیشن میں ہونے والی حق تلفی کا ازالہ کیا جائے۔
گوجرانوالہ کی خاتون ٹیچر کو ریشنلائزیشن پالیسی رولز کے برعکس 30 کلو میٹر دور ٹرانسفر کردیا گیا، ان خیالات کا اظہار تنظیم اساتذہ پنجاب کے صدر پروفیسر ڈاکٹر ضیا الرحمن ضیا، پروفیسر اظہر تسنیم چیمہ ، ڈاکٹر عبدالرزاق نیازی اور دیگر نے گوجرانوالہ میں ریشنلائزیشن میں متاثرہ خاتون ٹیچر راشدہ اسلم کا بلا جواز تبادلہ کینسل کرکے انہیں ہوم سٹیشن پر تعینات کیا جائے۔