تجاوزات کیخلاف آپریشن میں شیرانوالہ باغ کے قریب قائم لنڈا بازارنظرانداز

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تجاوزات کیخلاف آپریشن میں شیرانوالہ باغ پونڈانوالہ چوک کے قریب قائم لنڈے بازار کو نظرانداز کردیا گیا۔

یونین کونسل نمبر 1کے سابق چیئرمین عمر جاوید بٹ نے کہا کہ علاقہ مکینوں نے متعدد بار کمشنر اور میونسپل کارپوریشن کو آگاہ کیا لیکن میونسپل کارپوریشن نے آج تک شیرانوالہ پھاٹک کے قریب تھانہ سیٹلائٹ ٹائون میں قائم لنڈا بازار میں کارروائی نہیں کی، لنڈا بازار کے دکانداروں نے چار چار فٹ تک تجاوزات قائم رکھی ہیں، لنڈا بازار کے راستے سکڑ کررہ گئے۔

