فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی
غیر معیاری اجزا کے استعمال پر متعدد اداروں کو جرمانے اور غیر معیاری اشیا تلف
گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم گجرات نے شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کے خلاف کارروائی کی۔ صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری اجزا کے استعمال پر متعدد اداروں کو جرمانے اور ناقص اشیا کو تلف کیا گیا۔جلالپور جٹاں میں المائدہ مارکی کو 30 ہزار جبکہ جی ٹی روڈ گجرات پر گرینڈ مارکی کو 25 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ دیوانِ فیض بینکوئٹ ہال کو 20 ہزار، یوسف خان شنواری ریسٹورنٹ کو 18 ہزار اور ایمپائر پیلس کو 15 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ون سٹاپ سویٹس جلالپور جٹاں پر 15 ہزار، کراچی نصیب بریانی کڑیانوالہ پر 10 ہزار اور الرحمت میرج ہال جلالپور جٹاں پر 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پرویز فروٹ چاٹ اینڈ برگر پوائنٹ کو 8 ہزار، احمد ملک شاپ سنتال کو 4 ہزار جبکہ المراد چکن شاپ جلالپور جٹاں کو 3 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔