صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
فوڈ سیفٹی ٹیم کی شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کیخلاف کارروائی

غیر معیاری اجزا کے استعمال پر متعدد اداروں کو جرمانے اور غیر معیاری اشیا تلف

گجرات(سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیم گجرات نے شادی ہالز، ریسٹورنٹس اور دکانوں کے خلاف کارروائی کی۔ صفائی کے ناقص انتظامات، غیر معیاری اجزا کے استعمال پر متعدد اداروں کو جرمانے اور ناقص اشیا کو تلف کیا گیا۔جلالپور جٹاں میں المائدہ مارکی کو 30 ہزار جبکہ جی ٹی روڈ گجرات پر گرینڈ مارکی کو 25 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ دیوانِ فیض بینکوئٹ ہال کو 20 ہزار، یوسف خان شنواری ریسٹورنٹ کو 18 ہزار اور ایمپائر پیلس کو 15 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ون سٹاپ سویٹس جلالپور جٹاں پر 15 ہزار، کراچی نصیب بریانی کڑیانوالہ پر 10 ہزار اور الرحمت میرج ہال جلالپور جٹاں پر 10 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پرویز فروٹ چاٹ اینڈ برگر پوائنٹ کو 8 ہزار، احمد ملک شاپ سنتال کو 4 ہزار جبکہ المراد چکن شاپ جلالپور جٹاں کو 3 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

258 فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کی منصوبہ بندی

اینٹی سموگ ایکشن پلان،درختوں اور پودوں پر پانی کا چھڑکاؤ

ڈسٹرکٹ بلڈ یونٹ میں خون کی جانچ کے تجزیاتی یونٹ کا افتتاح

موچھ:قبرستان میں اپنی مدد آپ کے تحت قرآن محل کی تعمیر مکمل

اینٹوں کے بھٹوں پر کارروائی، مالکان پر جرمانے ،بھرائیاں مسمار

گیس کے نئے کنکشنوں کی پالیسی عوام دشمن :شہریوں کے تحفظات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس