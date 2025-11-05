ڈسکہ: حاضر ڈیوٹی سب انسپکٹر دل کا دورہ پڑ نے سے جاں بحق
ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )سب انسپکٹر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ۔ تھانہ سٹی میں تعینات سب انسپکٹر وارث ورک کو طبیعت خراب ہونے پر وزیر آباد کارڈیالوجی لے جایا گیا وہاں سٹنٹ ڈالا گیامگر دوبارہ دل کادورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ نما ز جنازہ آج آبائی گاؤں نونے والی تحصیل پسرور میں ادا کی جائیگی ۔
سب انسپکٹر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ۔ تھانہ سٹی میں تعینات سب انسپکٹر وارث ورک کو طبیعت خراب ہونے پر وزیر آباد کارڈیالوجی لے جایا گیا وہاں سٹنٹ ڈالا گیامگر دوبارہ دل کادورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ نما ز جنازہ آج آبائی گاؤں نونے والی تحصیل پسرور میں ادا کی جائیگی ۔