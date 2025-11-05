اسسٹنٹ کمشنر گجرات کی جانب سے ٹریفک حادثے میں زخمی بچوں کی عیادت
گجرات(سٹی رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبد القدیر زرکون نے ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ کیا اور ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے بچوں کی عیادت کی۔ اے سی گجرات نے ڈیوٹی پر موجود ڈی ایم ایس کو زخمی بچوں کو بہترین طبی سہولیات اور مکمل نگہداشت فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ترجمان ضلعی انتظامیہ کے مطابق تمام بچے خطرے سے باہر ہیں۔
