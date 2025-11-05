صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چندا قلعہ فلائی اوور 10نومبر کو ٹریفک کیلئے کھول دیا جائیگا

  • گوجرانوالہ
چندا قلعہ فلائی اوور 10نومبر کو ٹریفک کیلئے کھول دیا جائیگا

ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ،ایمن آباد مین بازار ،کچی فتو منڈ کا بھی دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے جی ٹی روڈ، ایمن آباد مین بازار، چک جگنہ، سیالکوٹ روڈ، کچی فتو منڈ، جناح روڈ کا دورہ کیا ۔ ایمن آباد موڑ مین بازار کی جدید طرز پر اپ گریڈیشن ، یکساں چوڑائی، دونوں اطراف فٹ پاتھ، نالوں کی تعمیر،تمام د کانوں کے یکساں ڈیزائن کے فرنٹ، سٹریٹ لائٹس کی تنصیب سمیت دیگر اقدامات پر پیشرفت کا جائزہ لیا۔ جگنہ کے دورہ کے دوران واٹر فلٹریشن پلانٹ کا معائنہ کرنے کے بعد پلانٹ کی صفائی ستھرائی اور فلٹرز تبدیل کرنے کیلئے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کیں۔

انہوں نے چک جگنہ، کچی فتومنڈ بازار، جناح روڈ اور سیالکوٹ روڈ سے ملحقہ آبادیوں، بازاروں صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کی ابتر صورتحال پر برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے تمام گلیوں بازاروں، محلوں میں صفائی یقینی بنانے اور نالیوں کی ڈیسلٹنگ کے احکامات جاری کئے ۔انہوں نے ملحقہ گلی ، محلوں اور بازاروں میں تجاوزات کا بھی جائزہ لیا۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے چندا قلعہ فلائی اوور پرتعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا ۔ انہوں نے کہا کہ فلائی اوور کو 10 نومبر کو ٹریفک کیلئے کھول دیا جائے گا۔ 

 

