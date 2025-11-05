صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
کامونکے :مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 افراد اغوا

کامونکے (نامہ نگار )مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 افرادکو اغوا کرلیا گیا۔ منڈیالہ پونائچ کی 40 سالہ نازیہ اور اُسکی سات سالہ بیٹی گھر میں اکیلی تھیں کہ نامعلوم افرادانہیں اغوا کرکے لے گئے ۔ سلامت پورہ کے (ایم ایس) کے بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔

مختلف واقعات میں ماں بیٹی سمیت 3 افرادکو اغوا کرلیا گیا۔ منڈیالہ پونائچ کی 40 سالہ نازیہ اور اُسکی سات سالہ بیٹی گھر میں اکیلی تھیں کہ نامعلوم افرادانہیں اغوا کرکے لے گئے ۔ سلامت پورہ کے (ایم ایس) کے بیٹے کو نامعلوم افراد اغوا کرکے لے گئے ۔ 

 

