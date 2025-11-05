صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکتوبر میں 32 گروہوں کے 75 کارندے ،949 اشتہاری گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجراانوالہ (نیوز رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر ایازسلیم کے احکامات کے پیش نظر ضلعی پولیس نے سماج دشمن عناصر کے خلاف موثر کارروائی کرتے ہوئے ماہ اکتوبر کے دوران32 گینگ کے 75 کارندے ، 949 اشتہاریوں کو گر فتار کرکے ایک کروڑ4لاکھ سے زائد کا چھینا ہوا مال برآمد کر لیا۔۔۔

ملزم ریکارڈ یافتہ ہیں اورگوجرانوالہ کے علاوہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں مختلف نوعیت کی سنگین وارداتوں میں ملوث ہیں۔علاوہ ازیں ناجائز اسلحہ کے 107مقدمات درج کرکے گرفتارملزموں کے قبضہ سے 107غیر قانونی ہتھیاربرآمدکئے ۔

 

