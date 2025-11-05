ڈائریکٹر جنرل پنجاب ناہید گل بلوچ کا دورہ گوجرانوالہ ہارٹیکلچر ایجنسی
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ناہید گل بلوچ نے گوجرانوالہ ہارٹیکلچر ایجنسی کا دورہ کیا۔ چندا قلعہ فلائی اوور پہنچنے پر منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ نعمان حفیظ کلیر اور دیگر افسر وں نے استقبال کیا۔
اس موقع پر انہیں فلائی اوور پر جاری پلانٹیشن، بیوٹیفکیشن اور سجاوٹی پودوں کی نگہداشت کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔بعد ازاں ڈی جی نے گلشن اقبال پارک جی ٹی روڈ پر واقع ہارٹیکلچر ایجنسی ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جہاں ایم ڈی نعمان حفیظ کلیر نے ادارے کی کارکردگی، جاری منصوبوں اور آئندہ سیزن کیلئے آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی۔