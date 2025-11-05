صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا افسروں کا اجلاس ، مختلف شعبوں کی کار کردگی اور جاری منصوبوں کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر )واسا گوجرانوالہ میں ڈائریکٹر انجینئرنگ توصیف احمد غوری کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اور جاری منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹرز انجینئرنگ محمد اسلم، طفیل گھمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر (ایم آئی ایس) مظہر عباس، پی آر او محمد افتخار،

انچارج کمپلینٹ سنٹر محمد اسحاق میواور آئی ٹی اسسٹنٹ محمد ذیشان سمیت دیگر افسر وں نے شرکت کی۔اجلاس میں ڈیسلٹنگ کے جاری کاموں کا جائزہ، شکایات کے ازالے کی پیش رفت،گورننس ایپ اور پی ایم پورٹل کی کارکردگی ، اے ڈی پی ریویواور مشینری کی موجودہ صورتحال ،سٹور انوینٹری اور دیگر ایپلی کیشنز کا جائزہ لیا گیا۔

 

