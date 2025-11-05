صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرد پر پٹواری کی رپورٹ کے بغیر رجسٹری پر پابندی

  • گوجرانوالہ
فرد پر پٹواری کی رپورٹ کے بغیر رجسٹری پر پابندی

ڈیلروں نے کوٹھی کو مکان اور مکان کو پلاٹ شو کر کے رجسٹریاں کر ا لیں

گجرات (نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے نوٹس لیتے ہوئے تحصیل آفس گجرات میں رجسٹری کے بیانات فرد پر پٹواری کی رپورٹ کے بغیر روک د ئیے ، پہلے فرد پر پٹواری کی رپورٹ کے بغیر رجسٹری پاس بھی کر دی جاتی تھی اور بیانات بھی لئے جاتے تھے مگراب ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ اب فرد پر پٹواری کی رپورٹ کے بغیر نہ رجسٹری پاس کی جائے گی

اور نہ ہی بیانات لئے جائیں گے کیونکہ پہلے رجسٹریاں جو پٹواری کی رپورٹ کے بغیر ہوچکی ہیں ان میں کئی بڑے بڑے ڈیلروں نے موقع پر کوٹھی کو مکان اور مکان کو پلاٹ شو کر کے رجسٹریاں کر ا لی ہیں جس سے حکومت پنجاب کو کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے مگر اب ڈپٹی کمشنر نور العین قریشی نے نوٹس لیتے ہوئے رجسٹری کے بیانات کیلئے پٹواری کی رپورٹ کے بغیر نہ ہی رجسٹری پاس کی جائے گی اور نہ بیانات لئے جا ئیں گے ۔ 

 

