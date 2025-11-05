صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاریخی ریلوے سٹیشن کی خستہ حال عمارت کی بحالی، ادبی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے مختص

  • گوجرانوالہ
تاریخی ریلوے سٹیشن کی خستہ حال عمارت کی بحالی، ادبی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے مختص

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)ضلعی انتظامیہ کی طرف سے 144 سالہ تاریخی ریلوے سٹیشن کی خستہ حال عمارت کی بحالی، ادبی سرگرمیوں کے فروغ کیلئے مختص کرکے کمشنر نوید حیدر شیرازی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، صدر چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ نے افتتاح کردیا، اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) فیصل سلطان، اسسٹنٹ کمشنرز (سٹی)اقرا مبین(صدر) فیصل مجید بھی موجود تھے ۔ کمشنر نے خطاب میں کہا کہ۔۔۔۔

 اس مقام کو اب گوجرانوالہ کے شہریوں کیلئے ادبی، ثقافتی اور علمی سرگرمیوں کے فروغ کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ یہاں مشاعرے ، کتاب میلوں، مصوری کی نمائشوں اور دیگر فنونِ لطیفہ سے متعلق سرگرمیوں کے انعقاد سے شہر میں مثبت اور علمی ماحول کو فروغ ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس تاریخی ورثے کو ہمیشہ کیلئے محفوظ رکھنے کیلئے خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی ۔

 

