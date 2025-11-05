گوجرانوالہ چیمبر اور ٹیوٹا کا نئے نصاب کی تشکیل پر اتفاق
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اور ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی (ٹیوٹا )کااہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صنعت اور تعلیمی اداروں کے مابین روابط کو مزید مضبوط بنانے ، انڈسٹری کی سفارشات کے مطابق نئے کریکولم کی تشکیل، طلبہ کو جدید مشینری تک رسائی اور انہیں موجودہ صنعتی ضروریات کے مطابق ہنر فراہم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
صدر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس علی ہمایوں بٹ، سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی، نائب صدر فیصل ستار مغل، ایگزیکٹو ممبر شیخ فیصل ایوب جبکہ ٹیوٹا کی جانب سے ڈائریکٹر آر اینڈ ڈی خرم شفیق، ڈپٹی ڈائریکٹر انجینئر عمران سلیم، ڈائریکٹر ECMEX نواز قمر اور ٹیم نے شرکت کی۔اس موقع پر صدر گوجرانوالہ چیمبر نے کہا کہ انڈسٹری کا معیار موجودہ کریکولم سے کہیں آگے جا چکا ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جوہنرمندہوں، نہ کہ ایسے ورکرز جنہیں بعد میں ٹرین کرنا پڑے ۔انہوں نے مزید کہا کہ سکل ڈویلپمنٹ کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی سے طلبہ کو آگاہ کیاجائے اور جدید پروگرامز فوری طور پر شروع کیے جائیں۔ علی ہمایوں بٹ نے یقین دہانی کرائی کہ گوجرانوالہ چیمبر نوجوانوں کے روشن مستقبل کیلئے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا۔