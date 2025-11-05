راہوالی:لائوڈ سپیکر کا استعمال پولیس آنے پر خطیب تقرر چھوڑ کر فرار
راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)تھانہ کینٹ پولیس کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر خطیب مسجد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ،خطیب لاؤڈ سپیکر چھوڑ کر فرار ہوگیا جبکہ پولیس نے ایمپلی فائر مشین قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کرلیا۔
اے ایس آئی جمشید احمد نے اطلاع ملنے پر نواحی گاؤں لمبانوالی کی جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے خطیب قاری محمد انصر سیالوی کو لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنے کے دوران گرفتاری کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچ کر مسجد کے تقدس کے پیش نظر باہر کھڑ ے ہوئے آدمیوں کے پیش نظر اسے باہر بلایا تو خطیب لاؤڈ سپیکر چھوڑ کر فرار ہوگیا ۔