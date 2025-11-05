صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:لائوڈ سپیکر کا استعمال پولیس آنے پر خطیب تقرر چھوڑ کر فرار

  • گوجرانوالہ
راہوالی:لائوڈ سپیکر کا استعمال پولیس آنے پر خطیب تقرر چھوڑ کر فرار

راہوالی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا)تھانہ کینٹ پولیس کا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے پر خطیب مسجد کی گرفتاری کے لیے چھاپہ،خطیب لاؤڈ سپیکر چھوڑ کر فرار ہوگیا جبکہ پولیس نے ایمپلی فائر مشین قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کرلیا۔

اے ایس آئی جمشید احمد نے اطلاع ملنے پر نواحی گاؤں لمبانوالی کی جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے خطیب قاری محمد انصر سیالوی کو لاؤڈ سپیکر پر تقریر کرنے کے دوران گرفتاری کے لیے مسجد کے دروازے پر پہنچ کر مسجد کے تقدس کے پیش نظر باہر کھڑ ے ہوئے آدمیوں کے پیش نظر اسے باہر بلایا تو خطیب لاؤڈ سپیکر چھوڑ کر فرار ہوگیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر