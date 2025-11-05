صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی کاشت میں اضافہ، سموگ پر کنٹرول کے حوالے سے تربیتی پروگرام

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام مرکز ایمن آباد موضع ،سنسرہ گورائیہ ،تحصیل وضلع گوجرانوالہ میں سلطان گجر کے ڈیر ے پر گندم کی کاشت (پیداوار)میں اضافہ، سموگ پر کنٹرول اور کسان کارڈز قرضوں کی ریکوری کے سلسلہ میں پروگرام کا انعقاد کیاگیا ،

کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ فصل اگانے کی ترغیب دی گئی اور فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی تاکہ فی ایکڑ خالص آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے ۔ کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات بالخصوص دھان کی فصل کے بھوسے کو جلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف قانونی کارروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیاگیا۔ 

 

 

