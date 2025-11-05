کامونکے میں ڈکیتی کی وار اتیں
کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں رقم ،طلائی زیورات اور موبائل فون لوٹ لئے گئے ۔ موڑ ایمن آباد کے محمد صدام کے گھر میں گھس کر دو ڈاکوؤں نے اُسکے اہلخانہ کو یرغمال بنالیا اور لاکھوں روپے کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے۔ بلاول نامی نوجوان سے جی ٹی روڈ گھنیا کے نزدیک دو ڈاکو 13ہزارروپے اور موئل فون چھین کر لے گئے ۔
