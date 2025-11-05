صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے میں ڈکیتی کی وار اتیں

  • گوجرانوالہ
کامونکے میں ڈکیتی کی وار اتیں

کامونکے (نامہ نگار )ڈکیتی کی وارداتوں میں رقم ،طلائی زیورات اور موبائل فون لوٹ لئے گئے ۔ موڑ ایمن آباد کے محمد صدام کے گھر میں گھس کر دو ڈاکوؤں نے اُسکے اہلخانہ کو یرغمال بنالیا اور لاکھوں روپے کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے۔ بلاول نامی نوجوان سے جی ٹی روڈ گھنیا کے نزدیک دو ڈاکو 13ہزارروپے اور موئل فون چھین کر لے گئے ۔

ڈکیتی کی وارداتوں میں رقم ،طلائی زیورات اور موبائل فون لوٹ لئے گئے ۔ موڑ ایمن آباد کے محمد صدام کے گھر میں گھس کر دو ڈاکوؤں نے اُسکے اہلخانہ کو یرغمال بنالیا اور لاکھوں روپے کے طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہوگئے۔ بلاول نامی نوجوان سے جی ٹی روڈ گھنیا کے نزدیک دو ڈاکو 13ہزارروپے اور موئل فون چھین کر لے گئے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت

میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر