ڈسکہ :مچھلیاں پکڑنے والے لڑکے کو نوجوان نے بد فعلی کا نشانہ بناڈالا

  • گوجرانوالہ
منڈیکی گورائیہ ،ڈسکہ (نامہ نگار ،نمائندہ دنیا ) مچھلیاں پکڑنے گئے لڑکے کو اوباش نے زیادتی کا نشانہ بناڈالا۔ چھانبگا کے خرم شہزاد کا بیٹا مچھلیاں پکڑ رہاتھا کہ ملزم حنظلہ موٹر سائیکل پر بٹھا کر ڈیرے پر لے گیا اور چھری دکھا کر بدفعلی کر ڈالی، پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

