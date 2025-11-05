صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :نا معلوم وجوہات پر خاتون نے خود کشی کر لی

  • گوجرانوالہ
کامونکے (نامہ نگار )خاتون نے زہرکھاکر زندگی کا خاتمہ کرلیا۔بتایا گیا ہے کہ تین روز قبل حبیب پورہ کی 35 سالہ (ع)نے گھر سے باہر جاکر کوئی زہریلی چیز کھالی جسے تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال سے تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈی ایچ کیو ہسپتال گوجرانوالہ منتقل کردیا گیا جہاں گزشتہ روز دم توڑ گئی۔صدر پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو لواحقین کے حوالے کردیا تاہم خودکشی کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی۔

