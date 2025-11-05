صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجکاری کے پیش نظربھر تی بند ، گیپکو میں 3600 سیٹیں خالی

  • گوجرانوالہ
نجکاری کے پیش نظربھر تی بند ، گیپکو میں 3600 سیٹیں خالی

حکام نے متعدد خالی سیٹوں پر کام کیلئے پرائیویٹ عملہ کی خدمات لینا شروع کردیں

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)بجلی تقسیم کارکمپنیوں کی نجکاری کے پیش نظر گیپکو کی3600 سے زائد افسر وں ،ملازمین اور ٹیکنیکل سٹاف کی خالی سیٹوں پر بھرتی پر پابندی،افسر وں نے متعدد خالی سیٹوں پر کام کیلئے پرائیویٹ عملہ کی خدمات لینا شروع کردیں تاہم بل ڈسٹری بیوٹرز کا شعبہ آئوٹ سورس کرنے کاتجربہ بھی ناکام رہا ،میٹرز صارفین کا ڈیٹا جمع کروانے کیلئے ریٹائرڈ ملازمین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ گزشتہ دور حکومت میں خالی سیٹوں پر بھرتی کیلئے جمع کرائی گئیں

ایک لاکھ سے زائد رخواستیں بھی ضائع کردی گئیں، گیپکو کی مختلف سب ڈویژنوں ،کنسٹرکشن ،پلاننگ اور دیگر شعبوں میں ایس ڈی او ،لائن سپر نٹنڈنٹ ،اسسٹنٹ لائن مین ،بل ڈسٹری بیوٹرز ،کلریکل سٹاف ،ایس ایس اے اور دیگر کیٹیگری کی ہزاروں خالی سیٹوں پر بھرتی کیلئے تیاریاں کی جارہی تھیں جوروک دی گئی ہیں ۔ ذرائع کے مطابق گوجرانوالہ ڈویژن میں گیپکو کی126سب ڈویژنوں اور25 ڈویژنوں سمیت ہیڈ کوارٹر زمیں سکیل4 تا18 تک کے افسر وں اور ملازمین کی3600 سے زائد سیٹیں برسوں سے خالی پڑی ہیں جس سے گیپکو کے امورمتاثرہورہے ہیں ۔

 

