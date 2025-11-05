دھان کی کٹائی آ خری مراحل میں ،گندم کی کاشت میں تیزی
تتلے عالی(نامہ نگار )دھان کی کٹائی آ خری مرحلے میں داخل ہونے پر تتلے عالی اور نواح میں گندم کی کاشت میں تیزی آ گئی۔ محکمہ زراعت توسیع کے مطابق تحصیل نوشہرہ ورکاں میں پونے دو لاکھ ایکڑ رقبہ پر گندم ی منظور شدہ اقسام کی کاشت کی جائیگی ۔
دھان کی کٹائی آ خری مرحلے میں داخل ہونے پر تتلے عالی اور نواح میں گندم کی کاشت میں تیزی آ گئی۔ محکمہ زراعت توسیع کے مطابق تحصیل نوشہرہ ورکاں میں پونے دو لاکھ ایکڑ رقبہ پر گندم ی منظور شدہ اقسام کی کاشت کی جائیگی ۔