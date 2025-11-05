بجلی سستی ،صنعتکاروں و کسانوںکو ریلیف ملے گا :احمد حسن
پیداواری لاگت میں کمی ، برآمدات میں اضافہ ،روزگار کے مواقع پیدا ہونگے
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )صدر گجرات چیمبر آف کامرس احمد حسن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صنعتی و زرعی صارفین کیلئے بجلی کی قیمت 22.98 روپے فی کلو واٹ آور مقرر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف صنعتکاروں اور کسانوں کیلئے ریلیف کا باعث بنے گا بلکہ ملکی معیشت کے استحکام کی جانب ایک مثبت قدم بھی ہے ،اس اقدام سے پیداواری لاگت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، برآمدات میں اضافہ ممکن ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ صنعت و زراعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور حکومتِ پاکستان کی جانب سے یہ اقدام ان دونوں شعبوں کی بحالی اور ترقی کے لیے ایک احسن قدم ہے ۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس فیصلے سے صنعتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی، ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ صنعتکار اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پیداوار اور معیار کو مزید بہتر بنائیں گے تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط اور خود کفیل بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس اقدام سے بجلی کا استعمال بھی بڑھے گا اور اس سروس کا فائدہ صنعت کاروبار کے ساتھ ساتھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی ہوگا۔