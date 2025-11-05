صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی سستی ،صنعتکاروں و کسانوںکو ریلیف ملے گا :احمد حسن

  • گوجرانوالہ
بجلی سستی ،صنعتکاروں و کسانوںکو ریلیف ملے گا :احمد حسن

پیداواری لاگت میں کمی ، برآمدات میں اضافہ ،روزگار کے مواقع پیدا ہونگے

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )صدر گجرات چیمبر آف کامرس احمد حسن نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صنعتی و زرعی صارفین کیلئے بجلی کی قیمت 22.98 روپے فی کلو واٹ آور مقرر کرنے کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہ صرف صنعتکاروں اور کسانوں کیلئے ریلیف کا باعث بنے گا بلکہ ملکی معیشت کے استحکام کی جانب ایک مثبت قدم بھی ہے ،اس اقدام سے پیداواری لاگت میں نمایاں کمی واقع ہوگی، برآمدات میں اضافہ ممکن ہوگا اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ صنعت و زراعت ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور حکومتِ پاکستان کی جانب سے یہ اقدام ان دونوں شعبوں کی بحالی اور ترقی کے لیے ایک احسن قدم ہے ۔

ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقین ہے کہ اس فیصلے سے صنعتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی، ملکی برآمدات میں اضافہ ہوگا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ صنعتکار اس سہولت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پیداوار اور معیار کو مزید بہتر بنائیں گے تاکہ پاکستان کی معیشت مضبوط اور خود کفیل بن سکیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس اقدام سے بجلی کا استعمال بھی بڑھے گا اور اس سروس کا فائدہ صنعت کاروبار کے ساتھ ساتھ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو بھی ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

انڈسٹریل اسٹیٹ:من وسلویٰ منصوبے کا افتتاح

ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کا سکول و سیلاب بحالی سنٹر کا دورہ

خانیوال انتظامیہ کی سموگ کے خاتمہ کیلئے آگاہی سرگرمیاں تیز

ماہر امراض چشم ڈاکٹر اجمل کو خصوصی ایوارڈ سے نواز دیا گیا

غیر قانونی پٹرول اورایل پی جی ری فلنگ کے 3مراکز سیل

نشتر ہسپتال آؤٹ ڈور میں یونیورسٹی ملازم کا تشدد

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر